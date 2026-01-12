https://ria.ru/20260112/chp-2067474669.html
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Власти Калуги прокомментировали появившийся в соцсетях видеоролик о том, как люди везут гроб на санях на Шопинское кладбище в Калуге по заснеженной нечищеной дороге, пояснив, что похороны не планировались, а кладбище закрыто.
В соцсетях и СМИ появился видеролик, на котором несколько мужчин тянут сани с гробом и лежащим на нем венком в сторону деревни Шопино, входящей в состав городского округа Калуга
, дорога нечищена, люди вязнут в снегу.
Представитель горуправы Калуги пояснил РИА Новости, что Шопинское кладбище является сельским.
"Дорога туда технологическая, на балансе у муниципалитета не состоит, но ее регулярно чистят. В выходные снегоуборочная техника на дорогу не выходила, так как похороны не планировались, а кладбище официально закрыто. Захоронение совершено без получения необходимых разрешений", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что утром в понедельник дорога была планово расчищена, и предоставил соответствующее фото.