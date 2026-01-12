Рейтинг@Mail.ru
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/chp-2067474669.html
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге - РИА Новости, 12.01.2026
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге
Власти Калуги прокомментировали появившийся в соцсетях видеоролик о том, как люди везут гроб на санях на Шопинское кладбище в Калуге по заснеженной нечищеной... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T22:41:00+03:00
2026-01-12T22:41:00+03:00
калуга
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067474369_0:187:381:401_1920x0_80_0_0_f86279a9345f55398d7e29916a8c6e20.png
https://ria.ru/20251124/zhenschina-2057227109.html
калуга
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067474369_0:151:381:437_1920x0_80_0_0_d1bccd980d7a7b9a5e29eed9449f989d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калуга, происшествия
Калуга, Происшествия
В Калуге объяснили, почему жители везли гроб на санях по нечищеной дороге

Горуправа Калуги: дорога до кладбища не чищена, потому что в субботу оно закрыто

© Фото : Telegram-канал "ES! - канал Евгения Серкина"Власти Калуги объяснили, почему жители везли гроб на кладбище на санях по нечищеной дороге
Власти Калуги объяснили, почему жители везли гроб на кладбище на санях по нечищеной дороге - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Telegram-канал "ES! - канал Евгения Серкина"
Власти Калуги объяснили, почему жители везли гроб на кладбище на санях по нечищеной дороге
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 янв – РИА Новости. Власти Калуги прокомментировали появившийся в соцсетях видеоролик о том, как люди везут гроб на санях на Шопинское кладбище в Калуге по заснеженной нечищеной дороге, пояснив, что похороны не планировались, а кладбище закрыто.
В соцсетях и СМИ появился видеролик, на котором несколько мужчин тянут сани с гробом и лежащим на нем венком в сторону деревни Шопино, входящей в состав городского округа Калуга, дорога нечищена, люди вязнут в снегу.
Представитель горуправы Калуги пояснил РИА Новости, что Шопинское кладбище является сельским.
"Дорога туда технологическая, на балансе у муниципалитета не состоит, но ее регулярно чистят. В выходные снегоуборочная техника на дорогу не выходила, так как похороны не планировались, а кладбище официально закрыто. Захоронение совершено без получения необходимых разрешений", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что утром в понедельник дорога была планово расчищена, и предоставил соответствующее фото.
Пожилая женщина обнаружена живой в гробу в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Пожилая женщина ожила за несколько минут до кремации, пишут СМИ
24 ноября 2025, 18:15
 
КалугаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала