Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью - РИА Новости, 12.01.2026
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью
Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:23:00+03:00
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, сообщила
Ассоциация туроператоров (АТОР).
Ранее в понедельник генеральный консул РФ
в городе Пхукет
Егор Иванов сообщил РИА Новости, что в больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в воскресенье, двое пострадавших находятся в реанимации.
По информации АТОР
, семь россиян застрахованы в компании "Евроинс Туристическое Страхование", остальные – в другой крупной российской страховой компании.
"Случай обеими компаниями признан страховым, помощь пострадавшим россиянам оказывается за счет страховщиков по условиям договоров страхования", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Там отметили также, что по состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 16 российских туристов, все они застрахованы.
"Среди наших застрахованных, находящихся в стационаре, двое – в тяжелом состоянии, им требуются хирургические операции. Они, как и другая медпомощь, будут проведены и оплачены за счет страховки", – цитирует АТОР директора филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлию Алчееву.
Столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета около 09.00 (05.00 мск) в воскресенье. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ
, 23 россиянина получили травмы различной степени тяжести, восемнадцатилетняя россиянка позже скончалась от полученных травм.