Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью

Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета

Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета

© Кадр видео из соцсетей Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

Ранее в понедельник генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов сообщил РИА Новости, что в больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в воскресенье, двое пострадавших находятся в реанимации.

По информации АТОР , семь россиян застрахованы в компании "Евроинс Туристическое Страхование", остальные – в другой крупной российской страховой компании.

"Случай обеими компаниями признан страховым, помощь пострадавшим россиянам оказывается за счет страховщиков по условиям договоров страхования", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.

Там отметили также, что по состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 16 российских туристов, все они застрахованы.

"Среди наших застрахованных, находящихся в стационаре, двое – в тяжелом состоянии, им требуются хирургические операции. Они, как и другая медпомощь, будут проведены и оплачены за счет страховки", – цитирует АТОР директора филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлию Алчееву.