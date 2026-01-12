Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью - РИА Новости, 12.01.2026
19:23 12.01.2026
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью
Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР). РИА Новости, 12.01.2026
россия, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), снг, пхукет (остров), в мире
Россия, Таиланд, Ассоциация туроператоров России (АТОР), СНГ, Пхукет (остров), В мире
Пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью

АТОР: пострадавшие в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью

Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения туристического катера и малого рыболовного траулера в таиландских водах у островов Пхи-Пхи недалеко от Пхукета
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пострадавшие при крушении катера в Таиланде россияне застрахованы и обеспечены медпомощью, сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
Ранее в понедельник генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов сообщил РИА Новости, что в больницах таиландского острова Пхукет остаются 17 россиян, получивших травмы при столкновении туристического катера и рыболовного траулера в воскресенье, двое пострадавших находятся в реанимации.
По информации АТОР, семь россиян застрахованы в компании "Евроинс Туристическое Страхование", остальные – в другой крупной российской страховой компании.
"Случай обеими компаниями признан страховым, помощь пострадавшим россиянам оказывается за счет страховщиков по условиям договоров страхования", - говорится в сообщении в Telegram-канале АТОР.
Там отметили также, что по состоянию на вечер 12 января, в стационаре находятся 16 российских туристов, все они застрахованы.
"Среди наших застрахованных, находящихся в стационаре, двое – в тяжелом состоянии, им требуются хирургические операции. Они, как и другая медпомощь, будут проведены и оплачены за счет страховки", – цитирует АТОР директора филиала "Евроинс Туристическое Страхование" Юлию Алчееву.
Столкновение судов произошло у островов Пхи-Пхи неподалеку от Пхукета около 09.00 (05.00 мск) в воскресенье. На борту туристического катера находились 52 туриста из России и стран СНГ, 23 россиянина получили травмы различной степени тяжести, восемнадцатилетняя россиянка позже скончалась от полученных травм.
В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка
11 января, 09:39
В Таиланде при столкновении катера с траулером погибла россиянка
11 января, 09:39
 
Россия Таиланд Ассоциация туроператоров России (АТОР) СНГ Пхукет (остров) В мире
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
