Рейтинг@Mail.ru
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 12.01.2026 (обновлено: 19:55 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/chp-2067446348.html
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели - РИА Новости, 12.01.2026
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели
Снегопады с перерывами ожидаются в течение всей недели на Кубани, к концу недели в степной части сугробы вырастут до 10-12 сантиметров, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:19:00+03:00
2026-01-12T19:55:00+03:00
краснодар
краснодарский край
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590221153_0:89:3188:1882_1920x0_80_0_0_967b180e9b6ab389df8326d6941636b2.jpg
https://ria.ru/20260110/moskva-2067115932.html
краснодар
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590221153_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_b3f9fca459a7e8047243a11dae467412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, краснодарский край, сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, происшествия
Краснодар, Краснодарский край, Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Происшествия
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели

На Кубани в течение всей недели ожидаются снегопады

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖенщина очищает свой автомобиль от снега
Женщина очищает свой автомобиль от снега - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина очищает свой автомобиль от снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снегопады с перерывами ожидаются в течение всей недели на Кубани, к концу недели в степной части сугробы вырастут до 10-12 сантиметров, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Росавиация сообщала, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара ("Пашковский"). Также в "Аэрофлоте" сообщали, что в понедельник авиакомпания отменила 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани.
"Вы знаете, там ситуация немножко другая. Он (снегопад - ред.) закончится, но где-то в среду, в четверг подходит следующий циклонический вихрь, и снова будет снег. В пятницу еще одно обострение фронтальных систем. Поэтому снегопады с перерывами (прогнозируются - ред.) на всю неделю на Кубани. Это касается и степной части, там к концу недели, сугробы подрастут до пяти, практически до 10-12 сантиметров. Это достаточно значительная величина", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что в Краснодарском крае будет холодная погода с отрицательной температурой, но больше всего осадков выпадет в горах вблизи Сочи. На Красной поляне может выпасть до полуметра снега. Гололеда не будет.
Пассажиры в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Минтранс рассказал о задержках в столичных аэропортах на фоне снегопада
10 января, 13:34
 
КраснодарКраснодарский крайСочиФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала