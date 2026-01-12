Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели

"Вы знаете, там ситуация немножко другая. Он (снегопад - ред.) закончится, но где-то в среду, в четверг подходит следующий циклонический вихрь, и снова будет снег. В пятницу еще одно обострение фронтальных систем. Поэтому снегопады с перерывами (прогнозируются - ред.) на всю неделю на Кубани. Это касается и степной части, там к концу недели, сугробы подрастут до пяти, практически до 10-12 сантиметров. Это достаточно значительная величина", - рассказал Шувалов.