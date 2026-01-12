https://ria.ru/20260112/chp-2067446348.html
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели - РИА Новости, 12.01.2026
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели
Снегопады с перерывами ожидаются в течение всей недели на Кубани, к концу недели в степной части сугробы вырастут до 10-12 сантиметров, сообщил РИА Новости
краснодар
краснодарский край
сочи
Снегопады на Кубани не прекратятся до конца недели
На Кубани в течение всей недели ожидаются снегопады
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Снегопады с перерывами ожидаются в течение всей недели на Кубани, к концу недели в степной части сугробы вырастут до 10-12 сантиметров, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Ранее Росавиация
сообщала, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Краснодара
("Пашковский"). Также в "Аэрофлоте
" сообщали, что в понедельник авиакомпания отменила 11 рейсов в аэропорт Краснодара и из него из-за снегопада и ограничений в регламенте работы воздушной гавани.
"Вы знаете, там ситуация немножко другая. Он (снегопад - ред.) закончится, но где-то в среду, в четверг подходит следующий циклонический вихрь, и снова будет снег. В пятницу еще одно обострение фронтальных систем. Поэтому снегопады с перерывами (прогнозируются - ред.) на всю неделю на Кубани. Это касается и степной части, там к концу недели, сугробы подрастут до пяти, практически до 10-12 сантиметров. Это достаточно значительная величина", - рассказал Шувалов.
Он отметил, что в Краснодарском крае
будет холодная погода с отрицательной температурой, но больше всего осадков выпадет в горах вблизи Сочи
. На Красной поляне может выпасть до полуметра снега. Гололеда не будет.