В Югре направили в суд дело об убийстве 12-летней девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой нашли на дне коллектора в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, направили в суд, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

В результате правоохранители установили причастность к совершению преступлений жителя Нягани, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия. Ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве малолетней, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, после чего он был объявлен в международный розыск. Суд также заочно избрал ему арест.