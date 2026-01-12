В Югре направили в суд дело об убийстве 12-летней девочки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Уголовное дело об убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, тело которой нашли на дне коллектора в Нягани в Ханты-Мансийском автономном округе, направили в суд, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Тело 12-летней девочки было обнаружено 30 апреля 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне "Восточный" в Нягани с признаками насильственной смерти. Установить личность виновного тогда не удалось. В 2022 году следователи регионального управления СК РФ и сотрудники угрозыска местной полиции проверили на причастность к этому убийству большой круг лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Следственно-оперативная группа собрала биоматериал для сравнения с ДНК-профилем лица, оставившего следы на месте преступления, более чем у 2 тысяч мужчин, проживавших и находившихся в день убийства в Нягани.
В результате правоохранители установили причастность к совершению преступлений жителя Нягани, который после отбора биологического материала скрылся от органов следствия. Ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве малолетней, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, после чего он был объявлен в международный розыск. Суд также заочно избрал ему арест.
В октябре 2025 года пресс-служба центрального аппарата СК РФ информировала, что мужчину, обвиняемого в изнасиловании и убийстве в 2011 году девочки в Нягани, задержали в свердловском Первоуральске. При задержании фигурант представился чужим именем, но дактилоскопия позволила идентифицировать его личность, его этапировали в Югру и заключили под стражу.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя округа. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – следует из сообщения.
