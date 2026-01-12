https://ria.ru/20260112/chp-2067389945.html
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу - РИА Новости, 12.01.2026
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
Прокуратура начала проверку по видео о том, что во время катания на запряженных санях лошадь тащит ребенка по снегу в Пермском крае, сообщает региональное... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:21:00+03:00
2026-01-12T15:21:00+03:00
2026-01-12T15:21:00+03:00
происшествия
пермский край
верещагинский район
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
В Пермском крае разбираются в истории с протащившей ребенка по снегу лошадью