В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу - РИА Новости, 12.01.2026
15:21 12.01.2026
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу
происшествия, пермский край, верещагинский район
В Пермском крае проверят кадры, на которых лошадь тащит ребенка по снегу

ПЕРМЬ, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по видео о том, что во время катания на запряженных санях лошадь тащит ребенка по снегу в Пермском крае, сообщает региональное надзорное ведомство.
"Прокуратура Верещагинского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с участием несовершеннолетнего во время катания в запряженных санях", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что проверят соблюдение требований законодательства при оказании услуг.
Ранее в нескольких пабликах в соцсетях появилось видео, как лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках. Малыш зацепился за сани и "ехал" животом по снегу на высокой скорости, пока животное продолжало бежать. Уточнялось, что инцидент произошел в Пермском крае.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Сочи шестилетний ребенок получил травму из-за петарды
9 января, 10:28
 
ПроисшествияПермский крайВерещагинский район
 
 
