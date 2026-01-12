https://ria.ru/20260112/chp-2067376216.html
В Приморье врачи спасли руку девочки, которую зажевало в эскалаторе
хорошие новости
происшествия
фокино
приморский край
россия
ВЛАДИВОСТОК, 12 янв — РИА Новости. Приморские медики спасли руку девочки, которую зажевало в эскалаторе, рассказали РИА Новости в краевом Минздраве.
Инцидент в торговом центре в Фокино произошел 27 ноября. Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе, а ее руку затянуло под полотно механизма. Девочку оперативно госпитализировали. У нее выявили синдром длительного сдавления левой кисти, открытый перелом нижней трети лучевой кости со смещением, обширную рану предплечья и кисти с повреждением локтевого нерва и артерии и с частичными участками некроза. Пальцы не двигались.
"Спасательная цепочка сработала четко: врачи Находкинской городской больницы оказали девочке первичную хирургическую помощь и подготовили к транспортировке в краевую столицу. Из Находки
четырехлетняя пациентка была переведена в детское ортопедо-травматологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2. <…> Месяц кропотливой работы: ежедневные перевязки, хирургические обработки и, наконец, пластика раны. Итог наших совместных усилий — у девочки постепенно начали появляться движения в пальцах", — говорится в сообщении.
Сейчас девочку уже выписали домой, теперь ей предстоит реабилитация. Врачи надеются на полное восстановление.
По факту происшествия с девочкой следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.