В Приморье врачи спасли руку девочки, которую зажевало в эскалаторе

Инцидент в торговом центре в Фокино произошел 27 ноября. Четырехлетняя девочка упала на эскалаторе, а ее руку затянуло под полотно механизма. Девочку оперативно госпитализировали. У нее выявили синдром длительного сдавления левой кисти, открытый перелом нижней трети лучевой кости со смещением, обширную рану предплечья и кисти с повреждением локтевого нерва и артерии и с частичными участками некроза. Пальцы не двигались.