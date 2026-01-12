Chevron выступила с заявлением о работе в Венесуэле

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Американская нефтегазовая корпорация Chevron готова помочь в укреплении энергетической безопасности США в рамках ведения своего бизнеса в Венесуэле, заявили РИА Новости в компании.

Chevron является частью истории Венесуэлы уже более столетия. Мы привержены ее настоящему и готовы помочь построить лучшее будущее, одновременно укрепляя энергетическую безопасность США и региональную безопасность", - сообщили агентству в концерне.

Там подчеркнули, что Chevron в рамках своего присутствия в Венесуэле будет стремиться обеспечить безопасность сотрудников, сохранность активов и вести работу в рамках действующего санкционного режима США в отношении Каракаса

Chevron в настоящее время является единственной американской компанией, работающей в Венесуэле в рамках выданной и продлеваемой для нее правительством США лицензии.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил американские нефтяные компании, что в Венесуэлу придется вложить не менее 100 миллиардов долларов.

Трамп подчеркнул, что США готовы обрабатывать и продавать нефть из Венесуэлы. По словам президента США, тяжелая нефть из латиноамериканской страны имеет хорошее применение для строительства дорог.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк . Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН , верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.