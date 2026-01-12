Рейтинг@Mail.ru
В парламенте Чехии потребуют отставки осудившего помощь Киеву спикера
00:54 12.01.2026
В парламенте Чехии потребуют отставки осудившего помощь Киеву спикера
В парламенте Чехии потребуют отставки осудившего помощь Киеву спикера
Чешские оппозиционные партии намерены потребовать отставки спикера палаты депутатов парламента страны Томио Окамуры, который в новогоднем обращении осудил... РИА Новости, 12.01.2026
В парламенте Чехии потребуют отставки осудившего помощь Киеву спикера

Оппозиция в понедельник потребует отставки спикера парламента Чехии Окамуры

ПРАГА, 12 янв - РИА Новости. Чешские оппозиционные партии намерены потребовать отставки спикера палаты депутатов парламента страны Томио Окамуры, который в новогоднем обращении осудил поставки оружия Киеву, сообщил в воскресенье лидер оппозиционной партии ТОР 09 Матей Ондржей Гавел.
В новогоднем обращении Окамура заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его Киеву. По его словам, выгоду от конфликта получают западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Владимира Зеленского, устанавливающие себе золотые туалеты.
"Оппозиционные партии намерены инициировать на заседании палаты депутатов во вторник, еще до обсуждения вотума о доверии новому кабмину, вопрос о снятии с поста спикера палаты Томио Окамуры из-за его скандальных высказываний в новогоднем обращении", - сказал Гавел, выступая на чешском ТВ.
По его словам, оппозиционные партии собрали необходимое число подписей депутатов, чтобы вынести на голосование вопрос о снятии Окамуры с поста спикера. Гавел также выразил надежду на то, что инициативу поддержат хотя бы некоторые представители трех партий правящей коалиции.
Ранее Окамура распорядился снять со здания палаты депутатов чешского парламента украинский флаг, висевший там с 24 февраля 2024 года. Это произошло буквально на следующий день после его вступления в должность спикера.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
