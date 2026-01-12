Рейтинг@Mail.ru
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж
18:40 12.01.2026
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж - РИА Новости, 12.01.2026
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж
Выполнение требований о передаче ранее задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина Украине угрожает не только его свободе, но и состоянию... РИА Новости, 12.01.2026
украина
польша
европа
александр бутягин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
украина
польша
европа
украина, польша, европа, александр бутягин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Украина, Польша, Европа, Александр Бутягин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж

Эрмитаж: требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе и здоровью

Александр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Выполнение требований о передаче ранее задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина Украине угрожает не только его свободе, но и состоянию здоровья, сообщил Государственный Эрмитаж в обращении к коллегам из Европы.
Ранее Эрмитаж сообщил, что гендиректор музея Михаил Пиотровский направил коллегам в Европе письма с указанием на возможные последствия ситуации с задержанием археолога Бутягина для археологического и музейного мира в будущем. Текст обращения в адрес главы Германского археологического института Фредерики Флесс, а также генерального секретаря Германского археологического института Филиппа фон Рюмелля опубликовала пресс-служба музея в понедельник.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Польский прокурор признал ученые заслуги задержанного россиянина
11 декабря 2025, 15:57
"Украинские власти требуют его (Бутягина – ред.) экстрадиции, обвиняя в раскопках без разрешения и в уничтожении памятников культуры. Эти обвинения абсурдны и неприемлемы, а передача А.М. Бутягина украинским властям ставит под угрозу не только свободу, но и его физическое состояние", – говорится в письме.
Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Вчера, 18:25
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Вчера, 18:25
 
Украина Польша Европа Александр Бутягин Михаил Пиотровский Государственный Эрмитаж
 
 
