Требования о передаче Бутягина Украине угрожают его свободе, заявил Эрмитаж

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Выполнение требований о передаче ранее задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина Украине угрожает не только его свободе, но и состоянию здоровья, сообщил Государственный Эрмитаж в обращении к коллегам из Европы.

Ранее Эрмитаж сообщил, что гендиректор музея Михаил Пиотровский направил коллегам в Европе письма с указанием на возможные последствия ситуации с задержанием археолога Бутягина для археологического и музейного мира в будущем. Текст обращения в адрес главы Германского археологического института Фредерики Флесс, а также генерального секретаря Германского археологического института Филиппа фон Рюмелля опубликовала пресс-служба музея в понедельник.

"Украинские власти требуют его (Бутягина – ред.) экстрадиции, обвиняя в раскопках без разрешения и в уничтожении памятников культуры. Эти обвинения абсурдны и неприемлемы, а передача А.М. Бутягина украинским властям ставит под угрозу не только свободу, но и его физическое состояние", – говорится в письме.

Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.