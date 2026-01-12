Рейтинг@Mail.ru
17:53 12.01.2026 (обновлено: 21:01 12.01.2026)
Эрмитаж продолжает оказывать помощь Бутягину через дипканалы
россия, александр бутягин, польша, государственный эрмитаж, в мире, украина
Россия, Александр Бутягин, Польша, Государственный Эрмитаж, В мире, Украина
Александр Бутягин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Эрмитаж продолжает вести работу по оказанию помощи арестованному в Польше российскому археологу Александру Бутягину через дипломатические каналы и находится в контакте с МИД РФ, сообщила пресс-служба музея.
"Эрмитаж продолжает вести работу по оказанию помощи Александру Бутягину через дипломатические каналы и находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел РФ, российским посольством в Польше и коллегами из музейного сообщества", - говорится в сообщении.
Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест Бутягина до 4 марта, сообщил РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
Суд в Варшаве продлил арест археологу Бутягину
