Адвокат археолога Бутягина обжалует решение суда о продлении ареста
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Польский адвокат российского археолога Александра Бутягина заявил РИА Новости, что обжалует его арест.
В понедельник Окружной суд Варшавы
продлил арест Бутягина
до 4 марта.
"Я не согласен с решением суда и в течении семи дней подам апелляцию", - сказал защитник.
Самого Бутягина в суд не доставляли, дело рассматривается без его присутствия в закрытом заседании без доступа прессы.
В четверг в Окружном суде Варшавы начнется рассмотрение запроса Украины
об экстрадиции Бутягина.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше
по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму
. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.