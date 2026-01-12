Рейтинг@Mail.ru
14:00 12.01.2026
Защита Бутягина просит отложить рассмотрение вопроса о его экстрадиции
украина, польша, варшава, александр бутягин
Украина, Польша, Варшава, Александр Бутягин
ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина просит суд отложить заседание по рассмотрению вопроса о его экстрадиции на Украину, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский.
В понедельник в Окружном суде Варшавы проходит судебное заседание по вопросу продления ареста Бутягина. В настоящее время в заседании объявлен перерыв. Ожидается, что решение будет оглашено после 13.00 (15.00 мск). Рассмотрение дела об экстрадиции назначено на 15 января.
"Это может быть заседание суда, на котором будет решен вопрос о юридической допустимости выдачи пана Бутягина. Мы подали заявление об изменении даты этого заседания. Но суд на данный момент еще не рассмотрел это заявление. Возможно, что мы снова подадим такое заявление", - сказал адвокат.
Он пояснил, что защите требуется больше времени на ознакомление с материалами дела, в том числе недавно полученными из Украины.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
УкраинаПольшаВаршаваАлександр Бутягин
 
 
