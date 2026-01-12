Защита Бутягина просит отложить рассмотрение вопроса о его экстрадиции

ВАРШАВА, 12 янв – РИА Новости. Защита арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина просит суд отложить заседание по рассмотрению вопроса о его экстрадиции на Украину, сообщил журналистам его адвокат Адам Доманьский.

"Это может быть заседание суда, на котором будет решен вопрос о юридической допустимости выдачи пана Бутягина. Мы подали заявление об изменении даты этого заседания. Но суд на данный момент еще не рассмотрел это заявление. Возможно, что мы снова подадим такое заявление", - сказал адвокат.