Рейтинг@Mail.ru
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:38 12.01.2026 (обновлено: 08:55 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/britaniya-2067302832.html
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине - РИА Новости, 12.01.2026
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине
Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может сделать наемников из этой страны на Украине приоритетной целью... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T06:38:00+03:00
2026-01-12T08:55:00+03:00
в мире
венесуэла
великобритания
украина
владимир путин
джон хили
николас мадуро
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd74b2e148528951562704844385ea1.jpg
https://ria.ru/20260112/britaniya-2067289982.html
https://ria.ru/20260112/ssha-2067296993.html
https://ria.ru/20260111/mid-2067223426.html
венесуэла
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d81e3feff23b9e9fd37107c40e3228f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, великобритания, украина, владимир путин, джон хили, николас мадуро, евросоюз, оон
В мире, Венесуэла, Великобритания, Украина, Владимир Путин, Джон Хили, Николас Мадуро, Евросоюз, ООН
"Прибавится целей": в Британии назвали последствия слов Хили о Путине

Меркурис: слова Хили о Путине дорого обойдутся британским наемникам в рядах ВСУ

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить Владимира Путина может сделать наемников из этой страны на Украине приоритетной целью российской армии, заявил военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

"Россияне уже не раз продемонстрировали, что способны атаковать различные военные объекты, не причиняя вреда гражданскому населению. Просто имейте в виду, что после таких слов у них явно прибавится целей. Не завидую британским наемникам. Они могут стать приоритетной целью", — сказал он.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"
Вчера, 01:48
По словам аналитика, Хили не учел, что такая риторика может привести к эскалации конфликта, а также поставит под удар не только Британию, но и ЕС.
Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, Хили во время визита в Киев заявил, что хочет похитить российского лидера. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала его слова влажными фантазиями британских извращенцев.
США 3 января провели операцию в Венесуэле, захватив президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес и нанеся удары по военным объектам. Их доставили в Нью-Йорк, где состоялось первое заседание суда по обвинениям в наркотерроризме. Венесуэльский президент вину не признал.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Это гарантия": в США выступили с предупреждением после слов Хили о Путине
Вчера, 04:37
Каракас в связи с инцидентом запросил срочное заседание в ООН, а страну временно возглавила вице-президент Делси Родригес. Она принесла присягу перед Национальной ассамблеей 5 января.
МИД России выразил поддержку венесуэльскому народу, призвал освободить Мадуро и его жену и не допустить дальнейшей эскалации. Китай, в свою очередь, указал, что Соединенные Штаты нарушили международное право.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Захарова отреагировала на слова британского министра о Путине
11 января, 13:44
 
В миреВенесуэлаВеликобританияУкраинаВладимир ПутинДжон ХилиНиколас МадуроЕвросоюзООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала