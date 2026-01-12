СМИ: глава Минобороны Британии едва не попал под удар "Орешником"

Рейтинг@Mail.ru
01:48 12.01.2026 (обновлено: 11:17 12.01.2026)
в мире, киев, львов, украина, джон хили, владимир путин, виталий кличко
В мире, Киев, Львов, Украина, Джон Хили, Владимир Путин, Виталий Кличко
© Кадр видео из соцсетейМомент удара "Орешника" по украинским критическим объектам
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Момент удара "Орешника" по украинским критическим объектам. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Министр обороны Британии Джон Хили по пути в Киев оказался рядом с местом удара "Орешником", утверждает британский таблоид The Sun.
"Источник сообщил, что он (Хили. — Прим. ред.) "чуть не попал в беду" под Львовом, когда <...> была выпущена ракета "Орешник", — говорится в публикации.
Сам министр пожаловался, что его поезд сделал экстренную остановку по дороге в Киев из-за ракетной опасности.
"Мы были достаточно близко, чтобы услышать сирены воздушной тревоги", — заявил он.
Хили направлялся в Киев для согласования вопроса передачи новых баллистических ракет большой дальности Nightfall, которые еще находятся в процессе разработки.
В прошлую пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
