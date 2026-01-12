https://ria.ru/20260112/bpla-2067482580.html
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек - РИА Новости, 12.01.2026
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек
Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец в Липецкой области, с осколочным ранением он доставлен в больницу, заявил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 12.01.2026
