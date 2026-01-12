Рейтинг@Mail.ru
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек - РИА Новости, 12.01.2026
23:54 12.01.2026
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек
Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец в Липецкой области, с осколочным ранением он доставлен в больницу, заявил губернатор Игорь Артамонов.
происшествия
елец
липецкая область
игорь артамонов
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия, елец, липецкая область, игорь артамонов, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Елец, Липецкая область, Игорь Артамонов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При налете БПЛА на Елец пострадал один человек

Артамонов: при атаке БПЛА на Елец пострадал один человек

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец в Липецкой области, с осколочным ранением он доставлен в больницу, заявил губернатор Игорь Артамонов.
По данным Минобороны РФ, в понедельник с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь БПЛА над Липецкой областью.
"Один человек пострадал во время налета БПЛА на Елец. С осколочным ранением он доставлен в больницу. Ему оказывается необходимая помощь", - написал губернатор в Telegram-канале.
