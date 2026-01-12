Рейтинг@Mail.ru
В Липецкой области в промышленной зоне упал беспилотник

12.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 12.01.2026
В Липецкой области в промышленной зоне упал беспилотник
Беспилотник упал в промышленной зоне в Ельце Липецкой области, кроме того, в одном из домов в частном секторе повреждено остекление, сообщил губернатор Игорь... РИА Новости, 12.01.2026
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Беспилотник упал в промышленной зоне в Ельце Липецкой области, кроме того, в одном из домов в частном секторе повреждено остекление, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Над Ельцом работают силы ПВО и средства подавления. В частном секторе обломками БПЛА в одном из домов повреждено остекление. Пострадавших нет. Также зафиксировано падение беспилотника в промышленной зоне. Оперативные службы на месте. По предварительной информации, пострадавших нет", — сообщил Артамонов в своём Telegram-канале.
