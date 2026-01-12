Рейтинг@Mail.ru
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:55 12.01.2026
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 12.01.2026
2026
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома

КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу частного дома. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки "Центр"
