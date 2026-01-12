https://ria.ru/20260112/bpla-2067441376.html
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома - РИА Новости, 12.01.2026
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
Обломки БПЛА повредили крышу частного дома в Славянске-на-Кубани, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:55:00+03:00
2026-01-12T18:55:00+03:00
2026-01-12T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянск-на-кубани
краснодарский край
В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА повредили крышу дома
