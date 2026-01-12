Рейтинг@Mail.ru
На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 12.01.2026
На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА
На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА
Ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам, производились на предприятии во Львовской области... РИА Новости, 12.01.2026
безопасность, россия, львовская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Львовская область, Украина, В мире
На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА

"Орешник" поразил завод, где производили бившие по гражданским объектам БПЛА

© СоцсетиМомент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара комплекса Орешник по украинским критическим объектам. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Соцсети
Момент удара комплекса "Орешник" по украинским критическим объектам. Кадр видео
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам, производились на предприятии во Львовской области Украины, которое поразил ракетный комплекс "Орешник" в ночь на 9 января, сообщило Минобороны России.
В понедельник российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
"Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории", - говорится в сообщении.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Минобороны раскрыло детали удара "Орешником" по Украине
