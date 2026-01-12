На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам, производились на предприятии во Львовской области Украины, которое поразил ракетный комплекс "Орешник" в ночь на 9 января, сообщило Минобороны России.
В понедельник российское оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженными Силами РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса "Орешник" выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
"Также на предприятии производились ударные БПЛА большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам в глубине российской территории", - говорится в сообщении.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.