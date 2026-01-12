На пораженных "Орешником" предприятиях производили БПЛА

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Ударные беспилотники большой и средней дальности, применяемые для ударов по российским гражданским объектам, производились на предприятии во Львовской области Украины, которое поразил ракетный комплекс "Орешник" в ночь на 9 января, сообщило Минобороны России.