На Кубани работают сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
На Кубани работают сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА - РИА Новости, 12.01.2026
На Кубани работают сирены оповещения из-за угрозы атаки БПЛА
Сирены системы оповещения работают в Славянском и Крымском районах Кубани из-за угрозы атаки БПЛА, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
