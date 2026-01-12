https://ria.ru/20260112/bpla-2067285507.html
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотника над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:20:00+03:00
2026-01-12T00:20:00+03:00
2026-01-12T00:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260112/opasnost-2067284835.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России
РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили 1193 БПЛА ВСУ над территорией РФ