ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 12.01.2026
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотника над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2026
2026
ПВО за неделю сбила 1193 украинских БПЛА над территорией России

РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили 1193 БПЛА ВСУ над территорией РФ

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1193 украинских беспилотника над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 5 и 6 января, 356 и 360 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 29 декабря по 4 января ПВО России всего перехватила не менее 1548 украинских дронов.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Курской области отменили опасность атаки БПЛА
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
