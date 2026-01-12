Рейтинг@Mail.ru
Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/boeing-2067469140.html
Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды
Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды - РИА Новости, 12.01.2026
Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды
Судно британо-американской компании Ocean Infinity вновь вышло на поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в южной части... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T21:54:00+03:00
2026-01-12T21:54:00+03:00
в мире
западная австралия
куала-лумпур
пекин
malaysia airlines
boeing 777-200
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_5885ddf06814f983b6b8dd8d1af39615.jpg
https://ria.ru/20251226/poiski-2064768477.html
https://ria.ru/20251226/poiski-2064759871.html
https://ria.ru/20251228/oblomki-2065133155.html
западная австралия
куала-лумпур
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600559665_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68134aa3622da3403fac719489d7b5be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, западная австралия, куала-лумпур, пекин, malaysia airlines, boeing 777-200
В мире, Западная Австралия, Куала-Лумпур, Пекин, Malaysia Airlines, Boeing 777-200
Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды

РИА Новости: судно Ocean Infinity возобновило поиски пропавшего MH370

© AP Photo / Greg WoodПоиски самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines
Поиски самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Greg Wood
Поиски самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity вновь вышло на поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана после вынужденной паузы из-за плохой погоды в начале января, выяснило РИА Новости на основе данных морского мониторинга.
Сингапурское судно Armada 86 05 снова начало движение по характерной "зигзагообразной" траектории, которую используют при детальном сканировании морского дна. В начале января работы пришлось приостановить: сильное волнение мешало безопасному запуску и подъёму автономных подводных аппаратов.
Тень новозеладского самолета P-3 Orion, участвующего в поисках пропавшего Боинга MH370 в водах Индийского океана - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
К берегам Австралии направили судно для возобновления поисков MH370
26 декабря 2025, 08:50
По данным трекинговых сервисов, по состоянию на 11 января судно находилось в районе предполагаемого падения самолёта и продолжало работу на малой скорости - около восьми узлов. Такой режим применяется, когда под водой работают роботизированные аппараты, обследующие дно, выяснило РИА Новости.
До недавней паузы команда Ocean Infinity за несколько дней успела обследовать почти 790 квадратных километров морского дна. По данным объединения родственников пассажиров MH370, в ходе работ использовались автономные подводные аппараты Hugin. При этом один из роботов временно вышел из строя, что осложнило проведение поисков.
Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
Поиски пропавшего самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Американская компания подтвердила возобновление поисков обломков MH370
26 декабря 2025, 05:33
В марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
Атолл Диего-Гарсия архипелага Чагос в Индийском океане - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки MH370
28 декабря 2025, 06:20
 
В миреЗападная АвстралияКуала-ЛумпурПекинMalaysia AirlinesBoeing 777-200
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала