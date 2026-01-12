Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity вновь вышло на поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана после вынужденной паузы из-за плохой погоды в начале января, выяснило РИА Новости на основе данных морского мониторинга.

Сингапурское судно Armada 86 05 снова начало движение по характерной "зигзагообразной" траектории, которую используют при детальном сканировании морского дна. В начале января работы пришлось приостановить: сильное волнение мешало безопасному запуску и подъёму автономных подводных аппаратов.

По данным трекинговых сервисов, по состоянию на 11 января судно находилось в районе предполагаемого падения самолёта и продолжало работу на малой скорости - около восьми узлов. Такой режим применяется, когда под водой работают роботизированные аппараты, обследующие дно, выяснило РИА Новости.

До недавней паузы команда Ocean Infinity за несколько дней успела обследовать почти 790 квадратных километров морского дна. По данным объединения родственников пассажиров MH370, в ходе работ использовались автономные подводные аппараты Hugin. При этом один из роботов временно вышел из строя, что осложнило проведение поисков.

Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии , вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.

Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.