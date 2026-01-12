Судно Ocean Infinity возобновило поиски MH370 после нормализации погоды

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судно британо-американской компании Ocean Infinity вновь вышло на поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines в южной части Индийского океана после вынужденной паузы из-за плохой погоды в начале января, выяснило РИА Новости на основе данных морского мониторинга.
Сингапурское судно Armada 86 05 снова начало движение по характерной "зигзагообразной" траектории, которую используют при детальном сканировании морского дна. В начале января работы пришлось приостановить: сильное волнение мешало безопасному запуску и подъёму автономных подводных аппаратов.
По данным трекинговых сервисов, по состоянию на 11 января судно находилось в районе предполагаемого падения самолёта и продолжало работу на малой скорости - около восьми узлов. Такой режим применяется, когда под водой работают роботизированные аппараты, обследующие дно, выяснило РИА Новости.
До недавней паузы команда Ocean Infinity за несколько дней успела обследовать почти 790 квадратных километров морского дна. По данным объединения родственников пассажиров MH370, в ходе работ использовались автономные подводные аппараты Hugin. При этом один из роботов временно вышел из строя, что осложнило проведение поисков.
Поиски ведутся в новой приоритетной зоне площадью 15 тысяч квадратных километров у берегов Западной Австралии, вдоль так называемой "7-й дуги" - линии, рассчитанной по спутниковым данным.
Операции продлятся 55 дней с перерывами в летний сезон Южного полушария для благоприятной погоды.
В марте-апреле 2025 года компания уже провела пробную фазу, но остановилась из-за штормов. Ocean Infinity уже пыталась найти MH370 в 2018 году - безрезультатно. Это третья попытка компании.
В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.
