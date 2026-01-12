"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Европе

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Путин показал главам европейских стран, что они не смогут спрятаться от ракеты "Орешник", пишет Bloomberg.
"Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в материале.
На прошлой неделе в пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
