"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Европе - РИА Новости, 12.01.2026
09:17 12.01.2026 (обновлено: 15:03 12.01.2026)
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Европе
"В любую точку". СМИ забили тревогу из-за послания Путина Европе
Владимир Путин показал главам европейских стран, что они не смогут спрятаться от ракеты "Орешник", пишет Bloomberg. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
украина
киев
львов
виталий кличко
владимир путин
в мире, украина, киев, львов, виталий кличко, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Львов, Виталий Кличко, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Владимир Путин показал главам европейских стран, что они не смогут спрятаться от ракеты "Орешник", пишет Bloomberg.
«
"Путин показал европейским лидерам, что он может ударить в любую точку на континенте, используя баллистическую ракету средней дальности, которая даст очень мало времени для реагирования и практически исключит возможность перехвата", — говорится в материале.
На прошлой неделе в пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Новое требование Украины поразило Орбана
11 января, 17:05
 
Обсуждения
