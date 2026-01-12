Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, направила в арбитражный суд Москвы еще три заявления об оспаривании сделок, в которых требует вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" 90 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.

Ознобихина просит признать недействительными сделками 12 платежей со счета ООО "Бетельгейзе" в 2020-2021 годах в пользу Натальи Вдовиной на сумму 45 миллионов рублей, четыре платежа со счета ООО "Ригель" в пользу Дарьи Бондаренко на 35 миллионов, а также перечисление Романом Миняевым "на свой личный расчетный счет принадлежавших ИП Блиновской" денежных средств в общей сумме 10 миллионов рублей.