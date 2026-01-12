https://ria.ru/20260112/blinovskaja-2067362916.html
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей - РИА Новости, 12.01.2026
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, направила в арбитражный суд Москвы еще три заявления об оспаривании сделок, в которых требует вернуть РИА Новости, 12.01.2026
Финуправляющий Блиновской взыскивает в ее пользу 90 миллионов рублей
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Мария Ознобихина, финансовый управляющий Елены Блиновской, направила в арбитражный суд Москвы еще три заявления об оспаривании сделок, в которых требует вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" 90 миллионов рублей, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
Ознобихина просит признать недействительными сделками 12 платежей со счета ООО "Бетельгейзе" в 2020-2021 годах в пользу Натальи Вдовиной на сумму 45 миллионов рублей, четыре платежа со счета ООО "Ригель" в пользу Дарьи Бондаренко на 35 миллионов, а также перечисление Романом Миняевым "на свой личный расчетный счет принадлежавших ИП Блиновской" денежных средств в общей сумме 10 миллионов рублей.
В качестве применения последствий недействительности сделок финуправляющий просит суд взыскать с троих ответчиков перечисленные им суммы.
Арбитражный суд Москвы
признал Блиновскую
банкротом в ноябре 2024 года по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. В реестр требований кредиторов Блиновской включены требования Федеральной налоговой службы (ФНС
) в размере около 1,2 миллиарда рублей, требования ВТБ на сумму около 270 миллионов, а также менее существенные требования иных кредиторов.
Савеловский суд Москвы 3 марта 2025 года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу России
. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.