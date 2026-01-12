Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена акций Alphabet опускалась на 0,24% - до 327,99 доллара за ценную бумагу. При этом минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,04 доллара, с учетом такой цены капитализация компании составляла 4,031 триллиона долларов.