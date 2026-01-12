Рейтинг@Mail.ru
Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов
20:19 12.01.2026
Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов
Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов - РИА Новости, 12.01.2026
Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов
Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной... РИА Новости, 12.01.2026
google, экономика, microsoft corporation, apple
Google, Экономика, Microsoft Corporation, Apple
Капитализация фирмы, владеющей Google, превысила четыре триллиона долларов

Alphabet стала четвертой в истории компанией с капитализацией выше $4 трлн

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Капитализация Alphabet, материнской компании Google, впервые в истории превысила 4 триллиона долларов, она стала четвертой компанией с такой рыночной стоимостью, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.34 мск цена акций Alphabet опускалась на 0,24% - до 327,99 доллара за ценную бумагу. При этом минутами ранее показатель достигал исторического максимума в 334,04 доллара, с учетом такой цены капитализация компании составляла 4,031 триллиона долларов.
Ранее такой отметки достигла капитализация Nvidia, Microsoft и Apple.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
СМИ: Google решил забрать серверы из России
27 декабря 2025, 02:44
 
Google Экономика Microsoft Corporation Apple
 
 
