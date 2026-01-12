Рейтинг@Mail.ru
В Иране в результате нападения погиб глава управления полиции
01:21 12.01.2026 (обновлено: 01:48 12.01.2026)
В Иране в результате нападения погиб глава управления полиции
В Иране в результате нападения погиб глава управления полиции - РИА Новости, 12.01.2026
В Иране в результате нападения погиб глава управления полиции
Глава полицейского управления по борьбе с наркотиками в иранском городе Мешхед, расположенном на северо-востоке республики, погиб в результате нападения... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, сша, мешхед, иран, дональд трамп
В мире, США, Мешхед, Иран, Дональд Трамп
В Иране в результате нападения погиб глава управления полиции

В Мешхеде в результате нападения погиб глава управления полиции

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранский полицейский
Иранский полицейский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранский полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Глава полицейского управления по борьбе с наркотиками в иранском городе Мешхед, расположенном на северо-востоке республики, погиб в результате нападения вооруженных бунтовщиков, передает иранская гостелерадиокомпания IRIB.
"В городе Мешхед Джавад Кешаварз, глава городского полицейского управления по борьбе с наркотиками, был убит вооруженными террористами", - говорится в сообщении.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Президент Ирана обвинил в беспорядках США и Израиль
11 января, 15:34
Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам их не менее 20 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
В субботу Реза Пехлеви, сын иранского шаха, свергнутого в 1979 году, опубликовал в соцсети Х очередное видео с призывом к жителям Ирана. В своем сообщении он призвал к всеобщей забастовке, а целью протестов назвал подготовку к захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов. Ранее он призывал президента США Дональда Трампа вмешаться в ситуацию в Иране.
Трамп в субботу вечером пригрозил иранским властям последствиями, если погибнут протестующие, подчеркнув готовность США "помочь" Ирану.
Автомобиль дорожной полиции перекрывает улицу в Иране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков
11 января, 14:02
С 8 января в Иране активизировались протестные шествия, начавшиеся после призыва со стороны Пехлеви. Видео в социальных сетях свидетельствовали о масштабных и массовых акциях. В тот же день в Иране перестал работать интернет.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против текущего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
11 января, 19:11
 
Заголовок открываемого материала