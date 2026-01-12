https://ria.ru/20260112/bespilotniki-2067313296.html
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
Более 280 украинских беспилотников сбито в период с 1 по 10 января, порядка 70 раз ВСУ применяли артиллерию по приграничным районам региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
В Курской области сбили более 280 украинских БПЛА за десять январских дней