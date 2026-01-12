Рейтинг@Mail.ru
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 12.01.2026
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года - РИА Новости, 12.01.2026
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года
Более 280 украинских беспилотников сбито в период с 1 по 10 января, порядка 70 раз ВСУ применяли артиллерию по приграничным районам региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
безопасность, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области сбили более 280 украинских беспилотников с начала года

В Курской области сбили более 280 украинских БПЛА за десять январских дней

© РИА Новости / Сергей Аверин
Осколки беспилотника
Осколки беспилотника - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки беспилотника. Архивное фото
КУРСК, 12 янв - РИА Новости. Более 280 украинских беспилотников сбито в период с 1 по 10 января, порядка 70 раз ВСУ применяли артиллерию по приграничным районам региона, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за период с 1 по 10 января. Всего за эти дни сбито свыше 280 беспилотников различных типов. Порядка 70 раз враг применял артиллерию по территории отселённых районов. За первые 10 дней 2026 года чаще всего под удары ВСУ попадали Глушковский, Суджанский, Хомутовский районы", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он добавил, что один человек погиб, ещё 9 получили ранения.
"Есть повреждения жилого фонда - собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении. Прошу всех не пренебрегать мерами безопасности! Берегите себя", - добавит глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
