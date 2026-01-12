Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 12.01.2026 (обновлено: 09:28 12.01.2026)
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 13 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.01.2026
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами РФ

Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 13 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы сбили четыре БПЛА в Ростовской области, по два — в Крыму, Адыгее, Курской области и над акваторией Черного моря, еще один — в Воронежской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
