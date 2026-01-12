https://ria.ru/20260112/bespilotniki-2067304120.html
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 13 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:29:00+03:00
2026-01-12T07:29:00+03:00
2026-01-12T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
республика крым
республика адыгея
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
ростовская область
курская область
республика крым
республика адыгея
ростовская область
ПВО ночью уничтожила 13 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили 13 дронов ВСУ над регионами РФ