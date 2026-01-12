https://ria.ru/20260112/bespilotnik-2067426729.html
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу - РИА Новости, 12.01.2026
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу
Фрагменты БПЛА упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 12.01.2026
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу
Фрагменты сбитого дрона упали на дорогу в Крымском районе Краснодарского края