На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:59 12.01.2026
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу
Фрагменты БПЛА упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 12.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
крымский район
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
крымский район
краснодарский край
украина
происшествия, крымский район, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Крымский район, Краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины
На Кубани обломки сбитого беспилотника упали на дорогу

Фрагменты сбитого дрона упали на дорогу в Крымском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 12 янв - РИА Новости. Фрагменты БПЛА упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум в Крымском районе Кубани, пострадавших и разрушений нет, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
«
Крымском районе обнаружили обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника упали на автодорогу в направлении хутора Верхнеадагум. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКрымский районКраснодарский крайУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
