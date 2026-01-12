https://ria.ru/20260112/benzin-2067303623.html
В Мурманской области произошел разлив 80 тонн бензина АИ-95
Около 80 тонн бензина вытекло из резервуара с нарушенной герметичностью на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.01.2026
