В Мурманской области произошел разлив 80 тонн бензина АИ-95 - РИА Новости, 12.01.2026
07:21 12.01.2026 (обновлено: 10:31 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/benzin-2067303623.html
В Мурманской области произошел разлив 80 тонн бензина АИ-95
Около 80 тонн бензина вытекло из резервуара с нарушенной герметичностью на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области, сообщили в ГУМЧС по региону. РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, мурманская область, оленегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), аи-95
Происшествия, Мурманская область, Оленегорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), АИ-95
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Сотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 12 янв - РИА Новости. Около 80 тонн бензина вытекло из резервуара с нарушенной герметичностью на нефтебазе в Оленегорске Мурманской области, сообщили в ГУМЧС по региону.
Информация об инциденте поступила вечером в воскресенье.
"По адресу Промышленный проезд, дом 11 на территории нефтебазы произошло нарушение герметичности трубопровода, связанного с резервуаром для бензина. В результате в пределах площадки произошло вытекание около 80 тонн бензина марки АИ-95", - говорится в сообщении.
Как отметили в МЧС, подача топлива была оперативно прекращена. Разлившийся нефтепродукт находится в улавливающих сооружениях. В ночь на понедельник проводились подготовительные работы для откачки нефтепродуктов и загрязненного снега с целью дальнейшей утилизации.
Для ликвидации разлива к месту происшествия прибыл личный состав экологической организации "Экоспас", добавили в МЧС.
