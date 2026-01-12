Белоруссия планирует построить пять погранзастав на границе с Украиной

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссия планирует в течение года построить на украинском направлении пять комплексов погранзастав, Белоруссия планирует в течение года построить на украинском направлении пять комплексов погранзастав, сообщил председатель государственного пограничного комитета (ГПК) республики Константин Молостов.

Руководитель пограничного ведомства в понедельник представил президенту Александру Лукашенко проект решения по охране государственной границы страны в 2026 году, который глава государства утвердил.

"В ходе доклада Константин Молостов назвал приоритетные задачи органов пограничной службы в 2026 году. Среди них продолжение наращивания системы расположения сил и средств органов пограничной службы, в рамках которого планируется построить еще пять комплексов пограничных застав на украинском направлении. Продолжится реализация государственной программы "Пограничная безопасность на 2026–2030 годы" и программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на период 2023–2027 годов", - говорится в сообщении.

В наступившем году основные усилия будут сосредоточены на совершенствовании боевой подготовки личного состава органов пограничной службы, мобилизационного резерва, полевой выучки маневренных групп, обеспечении готовности к пресечению провокаций на границе. "Продолжается плановая работа по наращиванию инженерных сооружений и заграждений, технических средств охраны границы", - отметили в белорусском погранкомитете.

Там сообщили, что в новом году на различных участках границы продолжается активная работа по оснащению подразделений современными образцами автомобильной техники и вооружения. "В рамках выполнения программы "Развитие пограничной безопасности Союзного государства" на участке заставы "Брест" продолжаются работы по берегоукреплению реки Западный Буг", - рассказали в ГПК.

Латвии и В ходе доклада президенту Молостов отметил, что на прибалтийском и польском направлениях в охране границы с сопредельной стороны задействована значительная группировка силовых ведомств общей численностью более 11 тысяч военнослужащих. "Приграничная территория Литвы Польши регулярно используется для проведения различных учений. В планах литовских властей оборудовать в непосредственной близости от границы с Беларусью третий крупный военный полигон в Лаздийском районе. Cо стороны Польши также наращивается система расположения сил и средств, а также инженерных сооружений и заграждений", - говорится в сообщении погранкомитета.