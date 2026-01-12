https://ria.ru/20260112/bashkiriya-2067441232.html
В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании
В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании - РИА Новости, 12.01.2026
В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании
Жительница Башкирии при задержании за пьяное вождение прокляла полицейского, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале начальника ГИБДД по региону... РИА Новости, 12.01.2026
Пьяная водительница в Башкирии прокляла полицейского, который ее задержал
"Чтоб Бог вас наказал, у тебя в жизни никогда хорошего не будет, у твоих детей не будет, у твоей жены не будет"
Пьяная водительница в Башкирии прокляла полицейского, который ее задержал.
Я вчера пила, а не сегодня
Теперь женщине грозит лишение прав, а ее авто уже на спецстоянке.
В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании
Жительница Башкирии при задержании за пьяное вождение прокляла полицейского
УФА, 12 янв - РИА Новости.
Жительница Башкирии при задержании за пьяное вождение прокляла полицейского, следует
из видео, опубликованного в Telegram-канале начальника ГИБДД по региону Владимира Севостьянова.
"Я вчера пила, а не сегодня! Чтоб бог вас наказал, у тебя в жизни никогда хорошего не будет, у твоих детей не будет, у твоей жены не будет. И тебе потом будет плохо, вспомнишь мои слова", - говорит полицейскому задержанная водительница.
Севастьянов сообщил, что в Чишминском районе
сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя с явными признаками опьянения.
"В рамках операции "Трезвый водитель" сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль Lada Granta.
Во время проверки документов у водителя, 43-летней женщины, были выявлены явные признаки алкогольного опьянения: резкий запах изо рта, шаткая походка, нарушение речи и неадекватное поведение",- написал начальник ГИБДД по Башкирии.
по Башкирии.
Он добавил, что женщина была отстранена от управления, ей было предложено пройти освидетельствование на алкотестере, а также медицинское освидетельствование в медучреждении. От обеих процедур она отказалась, пояснив, что накануне употребляла спиртные напитки на юбилее матери.
"В отношении неё составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ
Автомобиль помещён на специализированную стоянку", - добавил Севастьянов.