В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси

"Бешеная рысь напала на ребёнка в детском лагере под Уфой. ЧП произошло на прошлой неделе. Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ (республиканской детской клинической больницы - ред.). Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.