В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси

УФА, 12 янв - РИА Новости. Девочке, которую, по уточненным данным, за лицо укусила бешеная рысь в детском лагере под Уфой, делают профилактические прививки от бешенства, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
В понедельник в региональном управлении Росприроднадзора РИА Новости сообщили, что девочка пострадала от нападения дикой рыси на территории детского лагеря под Уфой. По информации ведомства, предположительно, зараженное бешенством животное царапнуло руку ребенка, когда она хотела его погладить. В министерстве природопользования и экологии Башкирии агентству уточнили, что через некоторое время рысь умерла.
"Бешеная рысь напала на ребёнка в детском лагере под Уфой. ЧП произошло на прошлой неделе. Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ (республиканской детской клинической больницы - ред.). Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.