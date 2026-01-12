Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 12.01.2026 (обновлено: 14:52 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/bashkiriya-2067377030.html
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси - РИА Новости, 12.01.2026
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси
Девочке, которую, по уточненным данным, за лицо укусила бешеная рысь в детском лагере под Уфой, делают профилактические прививки от бешенства, сообщил министр... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:16:00+03:00
2026-01-12T14:52:00+03:00
происшествия
уфа
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20260112/khorly-2067335644.html
уфа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при нападении рыси

Рахматуллин: пострадавшей от рыси девочке делают прививки от бешенства

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 12 янв - РИА Новости. Девочке, которую, по уточненным данным, за лицо укусила бешеная рысь в детском лагере под Уфой, делают профилактические прививки от бешенства, сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
В понедельник в региональном управлении Росприроднадзора РИА Новости сообщили, что девочка пострадала от нападения дикой рыси на территории детского лагеря под Уфой. По информации ведомства, предположительно, зараженное бешенством животное царапнуло руку ребенка, когда она хотела его погладить. В министерстве природопользования и экологии Башкирии агентству уточнили, что через некоторое время рысь умерла.
"Бешеная рысь напала на ребёнка в детском лагере под Уфой. ЧП произошло на прошлой неделе. Маленькую пациентку с небольшой укушенной раной лица доставили в Благовещенскую ЦРБ, где ее осмотрели врачи и провели первый этап профилактики бешенства. После ребенка направили в травмпункт РДКБ (республиканской детской клинической больницы - ред.). Девочке сделали вторую прививку и направили на амбулаторное лечение", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Крыму рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ в Хорлах
Вчера, 11:11
 
ПроисшествияУфаФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала