В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема - РИА Новости, 12.01.2026
10:05 12.01.2026
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема - РИА Новости, 12.01.2026
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема
Потерявшая сознания из-за переохлаждения 15-летняя девочка, которую спасатели нашли в середине Павловского водохранилища в Башкирии, находится в больнице в... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
2026
Новости
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема

УФА, 12 янв - РИА Новости. Потерявшая сознания из-за переохлаждения 15-летняя девочка, которую спасатели нашли в середине Павловского водохранилища в Башкирии, находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
"Девочка, которая потерялась на Павловском водохранилище, находится в состоянии средней тяжести. Вчера ее нашли спасатели и передали медицинским работникам. С общим переохлаждением ее доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Ранее начальник госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов сообщал, что спасатели нашли в середине Павловского водохранилища потерявшуюся 15-летнюю девочку. Как выяснилось, девочка заблудилась и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу к комплексу. В результате переохлаждения она потеряла сознание.
