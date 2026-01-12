https://ria.ru/20260112/bashkirija-2067319135.html
В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема
УФА, 12 янв - РИА Новости.
Потерявшая сознания из-за переохлаждения 15-летняя девочка, которую спасатели нашли в середине Павловского водохранилища в Башкирии, находится в больнице в состоянии средней тяжести, сообщил
министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин.
"Девочка, которая потерялась на Павловском водохранилище, находится в состоянии средней тяжести. Вчера ее нашли спасатели и передали медицинским работникам. С общим переохлаждением ее доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.
Ранее начальник госкомитета региона по ЧС Кирилл Первов сообщал, что спасатели нашли в середине Павловского водохранилища потерявшуюся 15-летнюю девочку. Как выяснилось, девочка заблудилась и не смогла самостоятельно найти обратную дорогу к комплексу. В результате переохлаждения она потеряла сознание.