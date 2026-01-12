В Башкирии рассказали о состоянии девочки, найденной на льду водоема

"Девочка, которая потерялась на Павловском водохранилище, находится в состоянии средней тяжести. Вчера ее нашли спасатели и передали медицинским работникам. С общим переохлаждением ее доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу", - написал Рахматуллин в своём Telegram-канале.