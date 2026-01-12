Рейтинг@Mail.ru
Байден сменил номер телефона после звонка журналиста - РИА Новости, 12.01.2026
17:16 12.01.2026
Байден сменил номер телефона после звонка журналиста
Байден сменил номер телефона после звонка журналиста
Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер попытался связаться с ним для организации... РИА Новости, 12.01.2026
сша
Байден сменил номер телефона после звонка журналиста

Байден сменил номер телефона после звонка журналиста NYT

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер попытался связаться с ним для организации интервью, сообщил сам корреспондент во время беседы с действующим президентом США Дональдом Трампом.
"Я действительно звонил ему, и он действительно сменил номер", — сказал Пейджер, отвечая на вопрос в ходе интервью.
Комментируя ситуацию, Трамп отметил, что, в отличие от своего предшественника, не стал менять номер телефона и согласился на общение с журналистами. Он также выразил сомнение в том, что Байден способен провести продолжительное интервью. "Вы знаете, где бы он сейчас был? Он бы лежал на полу", — заявил Трамп.
Ранее журналисты New York Times отмечали, что им не удавалось получить интервью с Байденом за время его пребывания на посту президента.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
