Байден сменил номер телефона после звонка журналиста
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден сменил номер телефона после того, как журналист газеты New York Times Тайлер Пейджер попытался связаться с ним для организации интервью, сообщил сам корреспондент во время беседы с действующим президентом США Дональдом Трампом.
"Я действительно звонил ему, и он действительно сменил номер", — сказал Пейджер, отвечая на вопрос в ходе интервью.
Комментируя ситуацию, Трамп
отметил, что, в отличие от своего предшественника, не стал менять номер телефона и согласился на общение с журналистами. Он также выразил сомнение в том, что Байден
способен провести продолжительное интервью. "Вы знаете, где бы он сейчас был? Он бы лежал на полу", — заявил Трамп.
Ранее журналисты New York Times отмечали, что им не удавалось получить интервью с Байденом за время его пребывания на посту президента.