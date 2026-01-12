Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту "Внуково", сообщили в воздушной гавани.

По информации авиагавани, пассажиры могут получить багаж лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку багажа по адресу, они получат его в ближайшее время.