Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"
03:02 12.01.2026
Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"
Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"
Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"

Пассажиры рейса из Дубая во "Внуково", не получившие багаж, могут его забрать

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пассажиры рейса UT-716 авиакомпании UTair из Дубая в Москву, которые не смогли получить свой багаж по прилете 11 января, могут забрать его в аэропорту "Внуково", сообщили в воздушной гавани.
"Уважаемые пассажиры! Если вы прилетели 11.01.2026 рейсом UT-716 авиакомпании Utair (время прибытия 00.53) и не получили свой багаж, вы можете прибыть в аэропорт "Внуково" для его получения. Он доставлен в полном объеме", - говорится в сообщении аэропорта.
По информации авиагавани, пассажиры могут получить багаж лично в круглосуточной комнате невостребованного багажа международных линий в аэропорту. При себе нужно иметь загранпаспорт, посадочный талон и багажную бирку. Если пассажиры оформили доставку багажа по адресу, они получат его в ближайшее время.
Международный аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Пассажиры рейса UTair из Дубая смогут получить свой багаж во Внуково
11 января, 10:00
 
