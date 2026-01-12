https://ria.ru/20260112/axios-2067421238.html
Уиткофф и глава МИД Ирана обсудили ситуацию в республике, пишут СМИ
Глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни, сообщает портал... РИА Новости, 12.01.2026
В мире, Иран, США, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Тегеран (город), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Axios: Уиткофф и Аракчи обсудили ситуацию в Иране
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф обсудили ситуацию в Иране и возможность проведения встречи в ближайшие дни, сообщает
портал Axios со ссылкой на источники.
"Глава МИД Ирана и посланник (президента США
Дональда) Трампа обсудили протесты... Аракчи
и Уиткофф
обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни", - сообщает портал.
Источники не указали, разговаривали ли Аракчи и Уиткофф по телефону или путем текстовых сообщений. Американские чиновники сообщили изданию, что спецпосланник и министр начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров между США и Ираном
в 2025 году. По словам одного из чиновников и еще двух источников, Уиткофф и Аракчи продолжали общаться даже после удара США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года, а в октябре поддерживали связи по поводу потенциальных ядерных переговоров.
Ранее Трамп заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если Тегеран
попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программ. Позже, с началом протестов и беспорядков в Иране, Трамп пригрозил Ирану сильным ударом в случае гибели протестующих, подчеркнув, что придет на помощь народу Ирана, если это понадобится.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.