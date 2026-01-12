Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику - РИА Новости, 12.01.2026
09:53 12.01.2026
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику - РИА Новости, 12.01.2026
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику
Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили РИА... РИА Новости, 12.01.2026
"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику

"АвтоВАЗ" после новогодних праздников возобновил работу в пятидневном графике

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"АвтоВАЗ" возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике", - говорится в сообщении.
"АвтоВАЗ" начнет продажи новой Lada в 2026 году
Начиная с 29 сентября 2025 года предприятия "АвтоВАЗа" перешли на работу в четырехдневном графике. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении компании к пятидневке с 1 января 2026 года.
В конце прошлого года Соколов в интервью "России 24" оценил объем производства автомобилей "АвтоВАЗом" по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин.
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Утильсбор на автомобили в России проиндексирован с 1 января
ТольяттиИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗLada VestaАвто
 
 
