"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.
"АвтоВАЗ" возобновил работу в стандартном 5-дневном рабочем графике", - говорится в сообщении.
Начиная с 29 сентября 2025 года предприятия "АвтоВАЗа" перешли на работу в четырехдневном графике. В начале декабря президент компании Максим Соколов подписал приказ о возвращении компании к пятидневке с 1 января 2026 года.
В конце прошлого года Соколов в интервью "России 24" оценил объем производства автомобилей "АвтоВАЗом" по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин.
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.
