"АвтоВАЗ" вернулся к пятидневному рабочему графику

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" возобновил работу после новогодних праздников в пятидневном графике, как и планировалось ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна.

В конце прошлого года Соколов в интервью "России 24" оценил объем производства автомобилей "АвтоВАЗом" по итогам 2025 года в 325 тысяч единиц. Также глава компании заявлял в декабре о планах по увеличению производства в 2026 году примерно на четверть - до 400 тысяч машин.