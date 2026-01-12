В ГАИ рассказали об аварийности на дорогах в новогодние праздники

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 2,3 тысячи ДТП, в которых погибли более 340 и получили ранения 3,5 тысячи человек, произошло на дорогах России в новогодние праздники, Более 2,3 тысячи ДТП, в которых погибли более 340 и получили ранения 3,5 тысячи человек, произошло на дорогах России в новогодние праздники, сообщили в Госавтоинспекции.

"С 1 по 11 января 2026 года на дорогах страны, по предварительным данным, произошло 2 329 автоаварий, в которых погибли 348 и получили ранения 3 515 человек. Двести восемьдесят девять из погибших были водителями и пассажирами транспортных средств", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

ГАИ добавили, что за данный период в стране зафиксировано 527 дорожных аварий с участием пешеходов, в которых 59 человек погибли, в том числе один ребенок, травмы различной степени тяжести получили 503 человека, из них 75 несовершеннолетних.

"С участием автобусов на дорогах страны произошло 119 ДТП, в которых погибли 9 человек, еще 209 участникам дорожного движения, в том числе 12 детям, потребовалась медицинская помощь. Причиной 52 происшествий с автобусами стали нарушения правил дорожного движения, допущенные их водителями", - отмечается в публикации.

Кроме того, в ведомстве отметили, что актуальной в праздничные дни осталась проблема управления автомобилем в состоянии опьянения - в новогодние выходные в России произошло 162 ДТП, участниками которых стали водители в состоянии опьянения, либо отказавшиеся от медицинского освидетельствования. В результате таких аварий 12 человек погибли, еще 226 получили травмы, в числе которых – 27 детей. В ведомстве добавили, что в 2026 году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями.

"За первые 11 дней наступившего года с участием несовершеннолетних на российских дорогах произошло 371 ДТП, в результате которых 20 детей погибли, 461 ребенок в возрасте до 16 лет получил травмы. Девятнадцать из погибших юных участников дорожного движения являлись пассажирами транспортных средств", - уточняется в публикации.

Как добавили в ГАИ, гибель несовершеннолетних пассажиров в основном связана с травмами, полученными в результате выезда на встречную полосу и лобового столкновения с другими автомобилями. Кроме того, как уточнили в ведомстве, в ряде случаев дети перевозились без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у взрослых.