В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария

ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после аварии на коммунальных сетях в минувшее воскресенье в поселке Новый Ургал, где ограничена подача горячей и холодной воды, а также тепла населению, сообщает надзорное ведомство в понедельник.

Как сообщает глава Верхнебуреинского района Антон Харин в своем Telegram-канале , необходимость временно отключить воду возникла в связи с тем, что "из-за большого разбора воды и сброса в подвалы наблюдается снижение нужного уровня воды в резервуарах". Цель отключения - аккумулировать воду в резервуарах для дальнейшего восстановления нормальной подачи. Работы по устранению утечек были организованы вечером 11 января. Утром в понедельник, сообщил Харин, на котельной Нового Ургала в работе - два котла. Наполнение резервуаров чистой воды минимальное. Бригады продолжают работу по выявлению причин расхода воды. Глава района держит ситуацию на личном контроле.

"Предварительно установлено, что 11 января в результате аварии на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения... Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц ресурсоснабжающей организации, а также органов местного самоуправления, в том числе при содержании объектов ЖКХ", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время выполняется ремонт, ход которых находится на контроле прокуратуры Вернебуреинского района.