Рейтинг@Mail.ru
В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 12.01.2026 (обновлено: 09:33 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/avariya-2067304873.html
В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария
В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария - РИА Новости, 12.01.2026
В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария
Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после аварии на коммунальных сетях в минувшее воскресенье в поселке Новый Ургал, где ограничена подача горячей и РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:52:00+03:00
2026-01-12T09:33:00+03:00
происшествия
хабаровский край
верхнебуреинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
https://ria.ru/20260111/kushva-2067215789.html
https://ria.ru/20260105/novgorod-2066532751.html
хабаровский край
верхнебуреинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, верхнебуреинский район
Происшествия, Хабаровский край, Верхнебуреинский район
В поселке Хабаровского края произошла коммунальная авария

Жители поселка Новый Ургал Хабаровского края остались без воды из-за аварии

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 12 янв - РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после аварии на коммунальных сетях в минувшее воскресенье в поселке Новый Ургал, где ограничена подача горячей и холодной воды, а также тепла населению, сообщает надзорное ведомство в понедельник.
Как сообщает глава Верхнебуреинского района Антон Харин в своем Telegram-канале, необходимость временно отключить воду возникла в связи с тем, что "из-за большого разбора воды и сброса в подвалы наблюдается снижение нужного уровня воды в резервуарах". Цель отключения - аккумулировать воду в резервуарах для дальнейшего восстановления нормальной подачи. Работы по устранению утечек были организованы вечером 11 января. Утром в понедельник, сообщил Харин, на котельной Нового Ургала в работе - два котла. Наполнение резервуаров чистой воды минимальное. Бригады продолжают работу по выявлению причин расхода воды. Глава района держит ситуацию на личном контроле.
Проверка отопления в квартире - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В свердловской Кушве устранили аварию на теплотрассе
11 января, 12:25
"Предварительно установлено, что 11 января в результате аварии на коммунальных сетях в поселке Новый Ургал Верхнебуреинского района ограничена подача холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии в многоквартирные дома и социальные учреждения... Надзорным ведомством будет дана оценка деятельности должностных лиц ресурсоснабжающей организации, а также органов местного самоуправления, в том числе при содержании объектов ЖКХ", - сообщает прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время выполняется ремонт, ход которых находится на контроле прокуратуры Вернебуреинского района.
Особое внимание будет уделено вопросам проведения перерасчета за предоставление услуг ненадлежащего качества, отметили в надзорном ведомстве.
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Новгородской области устраняют аварию, которая оставила жителей без света
5 января, 21:42
 
ПроисшествияХабаровский крайВерхнебуреинский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала