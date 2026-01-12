Рейтинг@Mail.ru
США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
13:49 12.01.2026
США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ
США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ
Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным кибератакам против Ирана, пишет газета Telegraph. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп
США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ

Telegraph: администрация Трампа готовится к возможным кибератакам против Ирана

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным кибератакам против Ирана, пишет газета Telegraph.
Ранее Трамп на фоне протестов в Иране выразил мнение, что исламская республика стремится к свободе, и США готовы "помочь". Он также неоднократно заявлял о готовности нанести сильный удар по Ирану, если там погибнут протестующие.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
"Администрация Трампа готовится к возможным кибератакам в отношении Ирана", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что мера направлена якобы на то, чтобы "наказать" Иран за гибель протестующих.
Газета отмечает, что американскому лидеру были представлены варианты нападения с применением военных средств, однако чиновники США предупредили его, что для этого еще слишком рано.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Вчера, 12:00
 
В миреИранСШАИзраильДональд Трамп
 
 
