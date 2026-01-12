США готовятся к возможным кибератакам против Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможным кибератакам против Ирана, пишет газета Telegraph.
"Администрация Трампа готовится к возможным кибератакам в отношении Ирана", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что мера направлена якобы на то, чтобы "наказать" Иран за гибель протестующих.
Газета отмечает, что американскому лидеру были представлены варианты нападения с применением военных средств, однако чиновники США предупредили его, что для этого еще слишком рано.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.