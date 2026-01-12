Рейтинг@Mail.ru
Жителя Арзамаса будут судить за попытку поджечь военкомат
11:20 12.01.2026
Жителя Арзамаса будут судить за попытку поджечь военкомат
Пятидесятилетний житель Арзамаса предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
происшествия, арзамас, россия, нижегородская область
Происшествия, Арзамас, Россия, Нижегородская область
Жителя Арзамаса будут судить за попытку поджечь военкомат

В Арзамасе мужчина предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 янв — РИА Новости. Пятидесятилетний житель Арзамаса предстанет перед судом за попытку поджечь военкомат, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Установлено, что 23 февраля 2025 года в ночное время неизвестный бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в административное здание на улице Ленина в городе Арзамас. В результате его действий также загорелся салон автомобиля, на котором приехал злоумышленник. Зданию материальный ущерб причинен не был. Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции, они же ликвидировали возгорание.
В отношении мужчины 1975 года рождения было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления российским законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - подчеркивается в сообщении.
Ростовская полиция задержала 21-летнюю девушку за попытку поджога
6 декабря 2025, 22:26
 
Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
