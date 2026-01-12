Рейтинг@Mail.ru
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/armeniya-2067440869.html
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева - РИА Новости, 12.01.2026
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:55:00+03:00
2026-01-12T18:55:00+03:00
в мире
россия
ереван
армения
владимир соловьев (телеведущий)
сергей копыркин
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044767038_0:76:2949:1734_1920x0_80_0_0_8970993f3b42c2c0c05b76233ab8ae50.jpg
https://ria.ru/20260110/armeniya-2067119826.html
https://ria.ru/20260106/armenija-2066645960.html
россия
ереван
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044767038_0:0:2619:1964_1920x0_80_0_0_6821047b533f7ba090eabf93d61aae54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, ереван, армения, владимир соловьев (телеведущий), сергей копыркин, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Россия, Ереван, Армения, Владимир Соловьев (телеведущий), Сергей Копыркин, Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева

Послу РФ в Ереване Копыркину передали ноту протеста из-за слов Соловьева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВладимир Соловьев
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Владимир Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Дмитрий Данилов.
"Посольство РФ подтверждает факт встречи (посла - ред.) в МИД. Действительно, была передана нота протеста в связи с высказываниями (Владимира – ред.) Соловьева. Соответствующая информация будет доведена до руководства МИД России", - сообщил Данилов.
Глава Масяцотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископ Геворг Сароян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Католикос всех армян освободил от должности главу Масяцотнской епархии
10 января, 14:24
Ранее в понедельник госагентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян заявило, что посол России в республике Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста из-за высказываний Соловьева.
"Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы на канале, который является частью государственного медиахолдинга. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", - цитирует Бадалян агентство.
В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела.
Во время всенощного бдения - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Армении местные власти сорвали Рождественскую литургию в храме
6 января, 18:25
 
В миреРоссияЕреванАрменияВладимир Соловьев (телеведущий)Сергей КопыркинДмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала