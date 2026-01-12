Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Дмитрий Данилов.

Ранее в понедельник госагентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян заявило, что посол России в республике Сергей Копыркин был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста из-за высказываний Соловьева.

"Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы на канале, который является частью государственного медиахолдинга. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", - цитирует Бадалян агентство.