Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева - РИА Новости, 12.01.2026
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:55:00+03:00
2026-01-12T18:55:00+03:00
2026-01-12T18:55:00+03:00
в мире
россия
ереван
армения
владимир соловьев (телеведущий)
сергей копыркин
дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
ереван
армения
Посла России в Ереване вызвали в МИД Армении из-за слов Соловьева
Послу РФ в Ереване Копыркину передали ноту протеста из-за слов Соловьева
ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД Армении из-за слов российского телеведущего Владимира Соловьева, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российской дипмиссии Дмитрий Данилов.
"Посольство РФ
подтверждает факт встречи (посла - ред.) в МИД. Действительно, была передана нота протеста в связи с высказываниями (Владимира – ред.) Соловьева
. Соответствующая информация будет доведена до руководства МИД России
", - сообщил Данилов
.
Ранее в понедельник госагентство Арменпресс со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении
Ани Бадалян заявило, что посол России в республике Сергей Копыркин
был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста из-за высказываний Соловьева.
"Посол России в Армении был вызван в МИД, ему вручена нота протеста, в которой выражено глубокое возмущение заявлениями, сделанными в эфире программы на канале, который является частью государственного медиахолдинга. Было подчеркнуто, что это неприемлемое посягательство на суверенитет Республики Армения, враждебное проявление и грубое нарушение фундаментальных принципов дружественных отношений между Арменией и Россией", - цитирует Бадалян агентство.
В марте 2024 года в телевизионной и радиовещательной сети Армении сообщили о блокировке в общественном мультиплексе трансляции передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Телесеть утверждала, что решение было принято, "основываясь на фактах постоянных нарушений", однако никаких конкретных примеров не привела.