В Армении суд оставил под арестом архиепископа Аршака Хачатряна

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Апелляционный суд в Армении оставил под арестом архиепископа, главу канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви – Первопрестольного Святого Эчмиадзина Аршака Хачатряна, сообщил в понедельник адвокат священника Арсен Бабаян.
"Апелляционный уголовный суд под председательством Ваче Маргаряна отклонил мою жалобу на арест архиепископа Аршака и оставил архиепископа под стражей", - написал Бабаян в соцсети Facebook *.
По его словам, это решение не было неожиданным. "Примечательно, что оно не было неожиданным даже в условиях, когда при ознакомлении с решением прокурора о возбуждении уголовного преследования становится очевидным, что никакого преступления не совершалось", - отметил адвокат.
Пятого декабря суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Аршака Хачатряна. Архиепископ Хачатрян стал четвертым взятым под стражу высшим иерархом Армянской апостольской церкви. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что в рамках расследования уголовного дела возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору". При этом адвокат архиепископа Арсен Бабаян заявил, что архиепископа обвиняют в том, что он в 2018 году якобы с целью дискредитации поручил подбросить наркотики в рюкзак одного из активистов, участвовавших в акции протеста против католикоса всех армян Гарегина II. Адвокат назвал обвинения нелепыми и смешными.
Премьер Армении Никол Пашинян добивается ухода католикоса всех армян Гарегина II из-за разногласий со священнослужителем, в том числе по карабахскому вопросу. В частности, Гарегин II в 2020 году после обострения конфликта в Карабахе призывал премьера уйти в отставку. Для смещения патриарха с поста Пашинян разработал план по "обновлению" Армянской апостольской церкви (ААЦ), в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав церкви до избрания нового католикоса.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.