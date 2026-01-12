В Германии предложили Трампу совместно противостоять России и КНР в Арктике

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил президенту США Дональду Трампу совместно в рамках НАТО отражать "угрозы" Российской Федерации и Китая в Арктике, об этом он заявил в ходе своего визита в Исландию.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что вероятное присоединение Гренландии к США нужно Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике.
"Если американский президент рассматривает угрозы, исходящие от российских или китайских кораблей или подводных лодок здесь, в регионе, мы, разумеется, можем совместно найти на это ответы", - передаёт агентство Рейтер слова Вадефуля.
В то же время министр выразил готовность Германии внести больший вклад в обеспечение военной безопасности в Арктике, подчеркнув важность поиска "правильных ответов" в рамках НАТО. Как пишет, в свою очередь, агентство DPA, Вадефуль таким образом отреагировал на угрозы Трампа по занятию Гренландии. "Северная Атлантика невероятно важна для нашего альянса, для НАТО с геостратегической точки зрения", - цитирует агентство слова министра.
После визита в столицу Исландии Рейкьявик, где Вадефуль встретился со своей исландской коллегой Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир, он направится в Вашингтон, где в понедельник должен встретиться с госсекретарём США Марко Рубио.
В воскресенье газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. По данным издания, европейские чиновники опасаются, что он может попытаться провести такую операцию до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью.