В Германии предложили Трампу совместно противостоять России и КНР в Арктике

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил президенту США Дональду Трампу совместно в рамках НАТО отражать "угрозы" Российской Федерации и Китая в Арктике, об этом он заявил в ходе своего визита в Исландию.

В воскресенье газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что Трамп дал указание американским военным составить план вторжения в Гренландию. По данным издания, европейские чиновники опасаются, что он может попытаться провести такую операцию до промежуточных выборов в конгресс, которые намечены на ноябрь.