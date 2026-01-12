Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (протестующим. — Прим. ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови", — сказал он на встрече с послами иностранных государств.

У Тегерана есть множество доказательств причастности США и Израиля к беспорядкам в стране. В качестве примера Аракчи привел сообщения в израильских СМИ с упоминанием операции Тель-Авива в Иране, а также слова экс-главы Госдепа Майка Помпео, который в соцсети Х поздравил с новым годом иранцев, участвующих в протестах, и "находящихся рядом с ними агентов "Моссад".

Сейчас иранские власти взяли ситуацию с протестами под контроль, отметил дипломат.

Он также уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Штатов, но при необходимости полностью готов к войне.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.

"Мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении, к переговорам, которые будут настоящими и серьезными, а не в виде диктата и указаний", — добавил Аракчи.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.