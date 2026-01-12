Рейтинг@Mail.ru
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 12.01.2026 (обновлено: 13:10 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/arakyi-2067330029.html
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана - РИА Новости, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:52:00+03:00
2026-01-12T13:10:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
аббас аракчи
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260111/iran-2067226345.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067260334.html
https://ria.ru/20260111/izrail-2067204970.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c74d2127e2a52c0f6d0808a34e1f0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, аббас аракчи, масуд пезешкиан
В мире, Иран, США, Израиль, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана

Аракчи: протестующие в Иране получали указания из-за рубежа стрелять по людям

© AP PhotoПротест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Участники беспорядков в Иране получали указания из-за границы стрелять по людям, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.
"У нас есть записи голосовых сообщений, которые из-за рубежа приходили террористам (протестующим. — Прим. ред.): если есть полиция, стреляйте по полиции. Если нет, то бейте по населению. Единственное важно, чтобы число жертв росло, проливалось больше крови", — сказал он на встрече с послами иностранных государств.
Автомобиль дорожной полиции перекрывает улицу в Иране - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
На западе Ирана задержали более ста участников беспорядков
11 января, 14:02
У Тегерана есть множество доказательств причастности США и Израиля к беспорядкам в стране. В качестве примера Аракчи привел сообщения в израильских СМИ с упоминанием операции Тель-Авива в Иране, а также слова экс-главы Госдепа Майка Помпео, который в соцсети Х поздравил с новым годом иранцев, участвующих в протестах, и "находящихся рядом с ними агентов "Моссад".
Сейчас иранские власти взяли ситуацию с протестами под контроль, отметил дипломат.
Он также уточнил, что Тегеран не намерен принимать превентивные меры в ответ на угрозы со стороны Штатов, но при необходимости полностью готов к войне.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп пригрозил нанести беспрецедентные удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты.

"Мы также готовы к переговорам, но честным, на равных позициях и взаимном уважении, к переговорам, которые будут настоящими и серьезными, а не в виде диктата и указаний", — добавил Аракчи.
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
11 января, 19:11

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны четвертые сутки нет доступа к интернету.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Протест в Зенджане, Иран - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
СМИ: Израиль повысил готовность из-за возможной интервенции США в Иран
11 января, 10:16
 
В миреИранСШАИзраильАббас АракчиМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала