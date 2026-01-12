В Анталье предупредили о риске лишиться российских туристов

Пляж одного из отелей в Анталье, Турция. Архивное фото

Пляж одного из отелей в Анталье, Турция

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Турецкие курорты не могут позволить себе изменения в системе "все включено", так как это грозит оттоком российских туристов, заявил РИА Новости владелец одного из наиболее известных отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер.

"Российский рынок для Антальи — один из ключевых: люди привыкли к понятному формату отдыха и заранее рассчитывают бюджет. "Все включено" для многих — не просто опция, а базовое ожидание, которое влияет на выбор страны и отеля. Любые резкие изменения в системе будут восприниматься как ухудшение продукта, даже если они объясняются экономикой или заботой о качестве", — сказал он.

По словам Бильгинера, конкуренция в мировой туристической отрасли очень высокая.

"Турист сравнивает не лозунги, а итоговую цену и набор услуг. Если Турция начнет размывать то, за что ее выбирают, часть потока может уйти к альтернативам, где формат либо сохранен, либо предлагается сопоставимый пакет. Сектор этого допустить не может — особенно в период, когда борьба идет за каждого гостя", — добавил отельер.

Президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу еще в конце 2024 года раскритиковал систему "все включено". По его словам, из-за этого туристы почти не выходят из отелей и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны. Председатель Ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу, со своей стороны, предлагал отказаться от "все включено" и перейти на вариант, при котором туристы выбирают только нужные им опции. В пример он приводил отдых в гостинице "без алкоголя".