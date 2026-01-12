Рейтинг@Mail.ru
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 12.01.2026 (обновлено: 17:48 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/analitik-2067422906.html
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка - РИА Новости, 12.01.2026
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка
Австралийский аналитик в сфере международных отношений и эксперт в геополитике полярных регионов Элизабет Бьюкенен считает, что грядет новый миропорядок, в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:42:00+03:00
2026-01-12T17:48:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
метте фредериксен
spectator
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2093733e86f8149575a4165b3260de15.jpg
https://ria.ru/20260109/tramp-2066938600.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
https://ria.ru/20251022/miroporyadok-2049611449.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006951131_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_7c3f35965cae87827a1adfde9e780a10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, метте фредериксен, spectator, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Метте Фредериксен, Spectator, Удары США по Венесуэле
В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка

Бьюкенен: грядет новый миропорядок, который начнется с продажи Гренландии США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Австралийский аналитик в сфере международных отношений и эксперт в геополитике полярных регионов Элизабет Бьюкенен считает, что грядет новый миропорядок, в котором личная выгода будет важнее исторической дружбы, геополитика приобретет еще больший деловой характер, а первой сделкой новой эпохи станет продажа Гренландии США.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Трамп назвал нормы послевоенного миропорядка ненужными для США
9 января, 00:29
"Формируется новая эпоха мирового порядка и власти, и, кажется, личная выгода в ней будет важнее преданности историческим союзам или дружеским отношениям, скрепленным общими ценностями и обеспеченным международным правом", - пишет Бьюкенен в статье для журнала Spectator.
По ее мнению, в грядущей эпохе геополитика все больше будет превращаться в деловую игру.
"Но политики старомодные, (они - ред.) держатся за порядок. Лучше всего в деловой геополитической обстановке будут ориентироваться представители крупного бизнеса или магнаты в сфере недвижимости. Скорее всего, первой сделкой по продаже в нашей новой эпохе станет Гренландия", - заключает эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Путин и Трамп подрывают миропорядок
22 октября 2025, 08:00
 
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенМетте ФредериксенSpectatorУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала