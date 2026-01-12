В Австралии назвали возможную продажу Гренландии началом нового миропорядка

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Австралийский аналитик в сфере международных отношений и эксперт в геополитике полярных регионов Элизабет Бьюкенен считает, что грядет новый миропорядок, в котором личная выгода будет важнее исторической дружбы, геополитика приобретет еще больший деловой характер, а первой сделкой новой эпохи станет продажа Гренландии США.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

"Формируется новая эпоха мирового порядка и власти, и, кажется, личная выгода в ней будет важнее преданности историческим союзам или дружеским отношениям, скрепленным общими ценностями и обеспеченным международным правом", - пишет Бьюкенен в статье для журнала Spectator.

По ее мнению, в грядущей эпохе геополитика все больше будет превращаться в деловую игру.

"Но политики старомодные, (они - ред.) держатся за порядок. Лучше всего в деловой геополитической обстановке будут ориентироваться представители крупного бизнеса или магнаты в сфере недвижимости. Скорее всего, первой сделкой по продаже в нашей новой эпохе станет Гренландия", - заключает эксперт.

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.