Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 12.01.2026 (обновлено: 10:28 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/aktsii-2067322866.html
Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций
Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций - РИА Новости, 12.01.2026
Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций
Протестные акции иранцев серьезно сократились, заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:26:00+03:00
2026-01-12T10:28:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e2e5dcc99e2bfb1f0666b501f1562633.jpg
https://ria.ru/20260112/iran-2067295388.html
https://ria.ru/20260111/iran-2067260334.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065621199_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5c74d2127e2a52c0f6d0808a34e1f0ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Масуд Пезешкиан
Губернатор Тегерана заявил об ослаблении протестных акций

Губернатор Тегерана Мотамедиан: протесты в Иране серьезно сократились

© AP PhotoПротест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Протестные акции иранцев серьезно сократились, заявил губернатор провинции Тегеран Мохаммад Садек Мотамедиан.
"Вечером (11 января - ред.) количество протестных групп серьезно сократилось, более нет поводов для беспокойства", - приводит его слова гостелерадиокомпания IRIB.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Трамп заявил, что хочет вернуть интернет в Иран
Вчера, 03:56
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улице, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Реза Пехлеви - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил, что уже планирует возвращение в Иран
11 января, 19:11
 
В миреИранТегеран (город)СШАМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала