Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:02 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/agrobiznes-2067414732.html
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса - РИА Новости, 12.01.2026
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса
Правительство России утвердило ряд новых мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в том числе дополнило правила предоставления субсидий на развитие... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:02:00+03:00
2026-01-12T17:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
https://ria.ru/20260108/pochvy-2066850954.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса

Мишустин заявил, что правительство утвердило новые меры поддержки агробизнеса

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило ряд новых мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в том числе дополнило правила предоставления субсидий на развитие туристической инфраструктуры на селе и на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительство дополнило правила предоставления субсидий для них сразу в двух областях: на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса… Средства на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены значительные. На 2026 год почти 14 миллиардов для небольших агропредприятий и 730 миллионов рублей на сельский туризм", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что меры поддержки включают целый комплекс, в том числе среди новых - частичное возмещение затрат при организации малой сельской пекарни, внедрение газопоршневой установки. Среди других решений в поддержку аграриев - возмещение части затрат на закупку продуктов агроагрегаторами у фермерских хозяйств.
"Этот подход, эти инструменты очень важны для небольших предприятий", - подчеркнул премьер-министр.
Вспаханное поле - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В России появится программа повышения плодородия почв
8 января, 10:31
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала