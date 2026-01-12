https://ria.ru/20260112/agrobiznes-2067414732.html
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса - РИА Новости, 12.01.2026
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса
Правительство России утвердило ряд новых мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в том числе дополнило правила предоставления субсидий на развитие... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:02:00+03:00
2026-01-12T17:02:00+03:00
2026-01-12T17:02:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787993167_0:0:2456:1381_1920x0_80_0_0_8449a346b89836de5e97da9c68323b21.jpg
https://ria.ru/20260108/pochvy-2066850954.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775838737_0:0:2072:1555_1920x0_80_0_0_01a46e314a8213ae65ab68c741f22d72.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса
Мишустин заявил, что правительство утвердило новые меры поддержки агробизнеса
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство России утвердило ряд новых мер поддержки российского агропромышленного бизнеса, в том числе дополнило правила предоставления субсидий на развитие туристической инфраструктуры на селе и на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Правительство дополнило правила предоставления субсидий для них сразу в двух областях: на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса… Средства на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены значительные. На 2026 год почти 14 миллиардов для небольших агропредприятий и 730 миллионов рублей на сельский туризм", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что меры поддержки включают целый комплекс, в том числе среди новых - частичное возмещение затрат при организации малой сельской пекарни, внедрение газопоршневой установки. Среди других решений в поддержку аграриев - возмещение части затрат на закупку продуктов агроагрегаторами у фермерских хозяйств.
"Этот подход, эти инструменты очень важны для небольших предприятий", - подчеркнул премьер-министр.