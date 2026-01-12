Правительство утвердило новые меры поддержки агропромышленного бизнеса

«

"Правительство дополнило правила предоставления субсидий для них сразу в двух областях: на развитие туристической инфраструктуры, а также на помощь по приоритетным направлениям малого агробизнеса… Средства на такие цели в федеральном бюджете предусмотрены значительные. На 2026 год почти 14 миллиардов для небольших агропредприятий и 730 миллионов рублей на сельский туризм", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.