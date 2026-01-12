https://ria.ru/20260112/aeroporty-2067431171.html
Ространснадзор ведет мониторинг работы аэропортов на фоне непогоды
Ространснадзор ведет мониторинг работы аэропортов на фоне непогоды
Ространснадзор контролирует работу аэропортов и выполнение авиарейсов по всей России в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 12.01.2026
Ространснадзор ведет мониторинг работы аэропортов на фоне непогоды
