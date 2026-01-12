Ространснадзор ведет мониторинг работы аэропортов на фоне непогоды

"Федеральная служба по надзору в сфере транспорта ведёт постоянный мониторинг работы аэропортов и выполнения авиарейсов на всей территории Российской Федерации в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Инспектора отслеживают ситуации с задержками в режиме реального времени. При их возникновении осуществляется строгий контроль за соблюдением федеральных авиационных правил и обеспечивается предоставление пассажирам всех предусмотренных услуг.